A tu per tu con Turone, autrice del romanzo “Santa"

L'evento

Venerdì 11 luglio, in Sala consiliare a Binago, in provincia di Como.

Circa 30 persone hanno partecipato all’evento tenutosi a Binago che ha visto Turone protagonista insieme al suo romanzo “Santa".

Incontro con Rosanna Turone

Venerdì 11 luglio, in Sala Consiliare a Binago, è stato presentato il romanzo "Santa" di Rosanna Turone, grazie al dialogo creato da Vanina Viviani, davanti a una trentina di presenti. La presentazione promossa e proposta dalla libreria “La Credenza Rossa”, attività binaghese aperta dallo scorso settembre, vuole essere l'esordio di una serie di presentazioni di romanzi di eco nazionale, dopo alcune presentazioni di autori locali, grazie anche alla collaborazione dell'assessore Marika Guarneri che ha sostenuto l'iniziativa concedendo lo spazio della sala e presenziando alla presentazione.

Audacia e potere della scrittura

"Un'apertura audace e colma di speranza - così Viviani durante la presentazione del romanzo - grazie a Eleonora Caspani, classe 1990. Mamma di tre figli e prima dedita alla creazione di articoli personalizzati e allestimenti. La libreria, che vede proprio in una credenza rossa presente in negozio il suo “cuore", ospita anche molti laboratori per grandi e piccoli: ex libris, pittura su ceramica".

Nonostante i pochi mesi di attività, ha tre nutritissimi gruppi di lettura che si trovano una volta al mese: due per adulti e uno per bambini. Proprio un gruppo di lettura, al termine della presentazione, ha fatto firmare la propria copia del libro all'autrice.