"A tutto sax": la rassegna musicale internazionale

"A tutto Sax", la settima edizione della rassegna musicale internazionale interamente dedicata al saxofono si svolgerà a Carimate il 16 e 17 maggio. Nella serata di sabato si terrà il concerto conclusivo di Bruno Santos accompagnato dal SaxMeet Ensemble.

Organizzata dal maestro Silvia Guglielmelli, coordinatrice dell’Accademia musicale Camille Saint-Saens, quest’anno "A tutto Sax" avrà come ospite solista Bruno Santos (Portogallo), artista Buffet Crampon di fama mondiale che nel corso dei due giorni terrà una Masterlcass di saxofono rivolto a numerosi studenti.

Al termine delle lezioni si terrà la Lezione Concerto di sabato 17 maggio che vedrà Bruno Santos in veste di solista, accompagnato dal SaxMeet Ensemble, formazione professionale formata da 9 saxofonisti, ideato sempre da Silvia Guglielmelli.

Il concerto si terrà nella cornice del Torchio di Carimate, sarà patrocinato dal Comune e dall’assesorato alla Cultura. Si svolgerà alle 20.30, con ingresso ad offerta libera fino a esaurimento posti.

Parte del ricavato del concerto sarà devoluto a favore del progetto “Arti per le Terapie” dell’associazione che riunisce al suo interno una equipe di professionisti clinici specializzati, che operano in varie realtà Ospedaliere della Provincia di Varese. E’ coordinata in attività di psicoterapia, musicoterapia, neuro-psicomotricità e arte-teatro-terapia, costantemente supervisionato da Psicoterapeuta e Neuropsichiatra, che monitorano l’operato clinico dei terapeuti dell’equipe multidisciplinare.

Ha dichiarato Marina Domenichelli, presidente della Pro loco, che ha collaborato alla realizzazione dell’evento:

“Con molto piacere la Pro Loco di Carimate ha accolto l’invito a collaborare. Meno di due mesi fa abbiamo presentato, con la partecipazione di Eugenio Finardi e la presenza di tantissimi persone arrivate da tutta la Lombardia, il progetto “Carimate Borgo della Musica” che vuole ricostruire, dandole il giusto valore, la storia dei mitici Stone Castle Studios. Gli studi di registrazione aperti nel castello dal 1977 al 1987 hanno scritto pagine importanti della musica italiana e internazionale. Riscoprire e attualizzare quegli anni d’ora non è, né vuole essere, un’operazione nostalgica ma un tentativo di fare di quel periodo memorabile la chiave di volta per lo sviluppo e il rilancio di Carimate, dal punto di vista artistico, culturale e turistico. Il Comune, con una delibera di giunta, ha già caratterizzato il paese come “Borgo della musica”. I volontari della Pro loco si sono messi già al lavoro per raccogliere ed esporre in un futuro museo i capolavori (circa 200Lp) registrati nel castello, porre sui muri della cittadella viscontea targhe dedicate agli artisti che hanno registrato i loro dischi a Carimate e organizzare eventi (concerti, mostre e altri appuntamenti culturali), dedicati all’arte musicale in tutte le sue espressioni. Ben vengano dunque iniziative prestigiose come quelle proposte dal Maestro Silvia Guglielmelli".