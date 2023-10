A un anno dalla morte Asso ricorda Doriano Furceri, il Comandante dei Carabinieri

Ieri, venerdì 27 ottobre, era un anno esatto dalla morte del Comandante della stazione dei Carabinieri di Asso, Doriano Furceri. E a un anno di distanza si è deciso di celebrare una messa commemorativa nella chiesa parrocchiale, alla presenza delle autorità e delle associazioni del territorio.

A prendere per primo la parola è stato fra’ Cesare Bedogné, cappellano dei Carabinieri della Lombardia:

"Oggi tutti noi abbiamo sentito il desiderio di essere qui presenti, perché ricordiamo un fratello importante e che ha dato la sua vita per la patria. Impegnarsi nel lavoro significa impegnarsi per una vita piena di significato, ed è quello che ha fatto Doriano nel corso della sua carriera".

Al termine della celebrazione, sono arrivate le commosse parole del sindaco Tiziano Aceti:

"Voglio ricordarlo con il nome, per ricordarlo come persona al di là di quella che era la sua autorità. Quando si era presentato, al suo arrivo in paese, si era subito creata tra noi una grande simpatia. Piango la persona che ha saputo dare tutto il suo impegno alla sicurezza del nostro paese, caratterizzata sempre da modi gentili verso il prossimo e da spirito di collaborazione con le istituzioni. Credo di avere ragione a chiamarlo “eroe dei giorni nostri”. Desidero rinnovare nei suoi confronti la stima, la riconoscenza e l’affetto, così come per i suoi cari".