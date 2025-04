A Vighizzolo un 25 aprile nel ricordo del Pontefice

Il 25 Aprile celebrato anche nella frazione di Vighizzolo.

La ricorrenza

Il gruppo alpini della frazione, prima di partecipare alla cerimonia che si è svolta nella mattinata di ieri, venerdì, in centro a Cantù, ha voluto rendere onore al cippo che si trova nella frazione. "La celebrazione del 80⁰anniversario della liberazione è iniziata nella mattinata di ieri, attorno alle 9.30 al nostro cippo in piazza Piave - ha puntualizzato il capogruppo Sergio Ferrise - Abbiamo voluto iniziare la celebrazione con un minimo di silenzio per ricordare Papa Francesco, poi come in ogni nostra manifestazione si iniziata con l'inno Nazionale e la deposizione della corona in onore ai caduti per la patria. Abbiamo iniziato così assieme a una rappresentanza del gruppo Alpini di Cantù, prima di recarci in città per la manifestazione".

La celebrazione in città

Il programma della celebrazione a Cantù ha visto l’inizio della celebrazione alle 10 da piazza degli Alpini, con la deposizione della corona di alloro. Il corteo, accompagnato dal Corpo musicale Giuseppe Verdi di Vighizzolo, ha quindi proseguito verso piazza XXVI aprile, con la deposizione della corona di alloro dapprima al Monumento dell’Artigliere e successivamente al cippo dedicato ai Caduti dell’Arma dei Carabinieri. Il corteo ha quindi raggiunto il Cimitero Maggiore, ponendo la corona di alloro sulla tomba dei partigiani, seguito dal saluto commemorativo del segretario di Anpi Antonio Conte, e successivamente al sacrario dei Caduti, dove è intervenuto il sindaco Alice Galbiati.