Viabilità

A9 Lainate-Como-Chiasso: chiuso lo svincolo di Fino Mornasco

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso lo svincolo di Fino Mornasco rimarrà chiuso in modalità continuativa, sia in entrata che in uscita, per permettere lavori di riqualifica delle pensiline di stazione dalle 5:00 di sabato 9 aprile alle 21:00 di domenica 10 aprile. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lomazzo nord, al km 25+500, o di Como Centro, al km 33+800.