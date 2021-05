In previsione della riapertura della dogana commerciale di Como Brogeda alle 5 di venerdì 14 maggio e per agevolare gli spostamenti attesi in direzione della Svizzera, in occasione della festività dell’Ascensione di domenica 16 maggio, si renderà necessario installare una deviazione di carreggiata dal km 24+500 al km 33+000 della A9 Lainate-Como-Chiasso e adottare i seguenti provvedimenti di chiusura, dalle 5 alle 13 di venerdì 14 maggio.

A9 Lainate-Como-Chiasso chiusure a Fino, Lomazzo e allacciamento A59

Sarà chiusa la stazione di Fino Mornasco, in entrata in entrambe le direzioni, verso Como/Chiasso e in direzione di Lainate/Milano e in uscita per chi proviene da Chiasso.

In alternativa si consiglia:

-in entrata verso Chiasso: percorrere la SP35 ed entrare sulla A9, allo svincolo di Como Centro al km 33+800;

-in entrata verso Lainate: entrare allo svincolo di Lomazzo sud al km 23+600:

-in uscita per chi proviene da Chiasso: uscire allo svincolo di Lomazzo nord al km 25+400 ed immettersi sulla SP30 verso Como;

– Sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata verso Como/Chiasso.

In alternativa si consiglia di percorrere la SP30 in direzione Milano e immettersi sulla A36 Pedemontana Lombarda; in ulteriore alternativa, si potrà entrare allo svincolo di Turate, al km 19+000.

– Sarà chiuso, per chi proviene da Lainate, il ramo di allacciamento sulla A59 Tangenziale di Como.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Lomazzo nord al km 25+400 e proseguire sulla SP30, su Via Garibaldi e sulla SP35 dei Giovi in direzione di Via Monte Rosa e seguire le indicazioni per la A59; in ulteriore alternativa, si potrà uscire allo svincolo di Como Centro al km 33+800 e rientrare dallo stesso in direzione opposta, verso Lainate, fino all’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.