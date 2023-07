Come di consueto prima del weekend, sono state annunciate le chiusure della A9 Lainate Como Chiasso per la prossima settimana.

A9 Lainate Como Chiasso: ecco le chiusure dei prossimi giorni

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione, dalle 22 di lunedì 24 alle 5 di martedì 25 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo nord e Saronno verso Lainate. In alternativa si consiglia, dopo l'uscita obbligatoria a Lomazzo nord, di utilizzare la SP32, la SP30, la SP233 e rientrare sulla A9 a Saronno.

Inoltre, per consentire lavori di ampliamento alla quinta corsia, nelle quattro notti di lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 luglio, con orario 21-5, sarà chiuso l'allacciamento con la A8 Milano-Varese, per chi proviene da Como ed è diretto verso Lainate/Milano. Pertanto, chi proviene da Como, verrà deviato sulla A8 Milano-Varese, verso Varese e potrà uscire a Legnano, per poi rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Milano.