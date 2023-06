Sono state annunciate le chiusure della prossima settimana sulla A9, la Lainate Como Chiasso: si segnalano lavori notturni negli svincoli di Origgio, Uboldo e Turate.

A9 Lainate Como Chiasso: ecco le chiusure della settimana

Sulla A9, per consentire attività di ispezione dei portali segnaletici, in alcuni giorni della prossima settimana saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Dalle 22 di lunedì 19 alle 5 di martedì 20 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in uscita per chi proviene da Lainate. In alternativa si consiglia di uscire ad Uboldo;

Dalle 22:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 giugno, in modalità alternata, saranno chiusi:

lo svincolo di Origgio, in entrata verso Como-Chiasso. In alternativa si consiglia di entrare a Saronno;

lo svincolo di Uboldo, in uscita per chi proviene da Lainate. In alternativa, si consiglia di uscire a Saronno;

lo svincolo di Turate, in uscita per chi proviene da Lainate. In alternativa, si consiglia di uscire a Saronno.

Si ricorda che, le chiusure pianificate nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 giugno, saranno effettuate in modalità alternata.