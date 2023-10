A9 Lainate Como Chiasso: previste chiusure notturne per lavori

Sulla A9 Lainate Como Chiasso e sulla A8 Milano Varese, per consentire lavori di ampliamento alla quinta corsia, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura.

nelle cinque notti di lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 ottobre, con orario 21-5, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sarà chiuso l'allacciamento con la A8 Milano-Varese, per chi proviene da Como ed è diretto verso Lainate. Pertanto, chi proviene da Como, verrà deviato sulla A8 Milano-Varese, verso Varese e potrà uscire a Legnano, per poi rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Milano;

nelle due notti di martedì 3 e mercoledì 4 ottobre, con orario 20-5, sulla A8 Milano-Varese, sarà chiusa l'area di servizio "Villoresi ovest", situata nel tratto compreso tra Lainate e Milano nord, verso Milano;

nelle due notti di giovedì 5 e venerdì 6 ottobre, con orario 21-5, sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso l'allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, per chi proviene da Varese ed è diretto verso Como/Chiasso.

Le alternative

In alternativa, uscire a Lainate e rientrare dalla stessa in direzione di Como/Chiasso; in ulteriore alternativa, uscire a Castellanza, percorrere la SP527 e immettersi sulla A9 attraverso lo svincolo di Saronno.