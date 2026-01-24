Abbandono di rifiuti: appello del sindaco ad avere più rispetto del paese

Abbandono di rifiuti: appello del sindaco di Albavilla ad avere più rispetto.

“Identificheremo gli incivili anche con la Polizia locale”

Nei giorni scorsi si sono verificati numerosi episodi di abbandono di rifiuti, in particolare nelle vie del centro storico: sacchi della spazzatura destinati alla raccolta porta a porta, ma anche sacchetti che hanno riempito i cestini destinati esclusivamente ai piccoli rifiuti e persino ingombranti lasciati in mezzo alla strada, tra cui una vasca.

La pulizia è già stata effettuata, ma il sindaco Giuliana Castelnuovo invita ad avere maggior rispetto e annuncia che la Polizia locale, già allertata in merito, sta eseguendo le indagini necessarie per risalire agli incivili.

«In questo periodo c’è stato un particolare abbandono di rifiuti, soprattutto in centro storico – spiega Castelnuovo – Abbiamo ritrovato sacchi di spazzatura in via Roscio, via Solferino, piazza Roma, a Molera… La pulizia è già stata effettuata, ma il mio richiamo è a un maggior rispetto e decoro: nel nostro paese ci sono tante persone per bene, che rispettano le regole; sono pochi quelli che non lo fanno e danneggiano tutti. I servizi di raccolta funzionano in modo efficiente, perché lasciare i rifiuti per strada? La Polizia locale ha il compito di implementare i controlli – aggiunge – E sta lavorando per le indagini e per risalire, anche tramite le telecamere e tutte le verifiche del caso, a chi ha compiuto questi gesti. Sono previste sanzioni forti per questi comportamenti».