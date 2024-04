Abbandono di rifiuti: l'appello del Comune ai cittadini "Rispettiamo di più il nostro paese"

Abbandono di rifiuti e uso improprio dei cestini: l’Amministrazione comunale di Orsenigo si appella al senso civico dei cittadini per il rispetto delle aree pubbliche.

Gli episodi di inciviltà si sono moltiplicati nelle ultime settimane

Nelle ultime settimane si sono moltiplicati in paese gli episodi di abbandono dei rifiuti in aree boschive, in Brughiera, ma anche su strada, e di frequente a lato dei cestini: il più delle volte rifiuti domestici, in alcune occasioni inseriti impropriamente nei bidoni pubblici. In altri casi, è stato persino registrato l’abbandono di rifiuti ingombranti.

«Ultimamente abbiamo trovato, abbandonate nei boschi, le lamiere di una lavatrice - afferma l’assessore Carlo Cordolcini - Ma anche, in molte occasioni, rifiuti prettamente domestici nei cestini pubblici o al loro fianco: nei giorni scorsi abbiamo trovato uno zaino inserito goffamente in un bidone a bordo strada, delle scarpe in un cestino e persino un sacchetto pieno di resti di cibo di fianco a uno dei bidoni pubblici. I cestini a bordo strada vanno utilizzati per gettare rifiuti “da passeggio”: fazzoletti, carta di una caramella... Non certo per riporvi sacchetti dell’umido, vestiti o rifiuti portati da casa».

Il controsenso

Per questo tipo di rifiuti, infatti, sono organizzate raccolte a domicilio a cadenza settimanale, o bisettimanale.

«Investiamo molto nella cura e nella manutenzione del territorio per tenere decoro, lasciare il paese pulito e ordinato - ancora Cordolcini - Questo passa dai numerosi interventi dell’operatore comunale, ma anche dai servizi di raccolta a domicilio: settimanalmente abbiamo il ritiro di indifferenziato, carta, multileggero e vetro. Con questi ultimi recuperiamo più dell'80% della indifferenziata, un risultato positivo. Abbiamo anche la raccolta dell’umido, due volte a settimana. Il territorio è attrezzato, ci sono tutti i supporti per conferire i rifiuti in modo corretto: questi comportamenti incivili vanno invece a svantaggio della popolazione, per il decoro urbano, la pulizia e l’igiene; ma anche perché la manutenzione e la rimozione dei rifiuti provocano costi e spreco di risorse».

L’abbandono di rifiuti, ma anche depositarne domestici e ingombranti, nei pressi dei cestini o contenitori sul territorio è equiparato all’abbandono, ed è un reato. «E può essere sanzionato con multe - aggiunge Cordolcini - Vista la presenza di tutti i servizi, ci porta davvero rammarico assistere a questi episodi. Invitiamo la popolazione, cui abbiamo lanciato l’appello anche tramite i canali del Comune, a conferire correttamente i rifiuti».