Presente Alessandra Locatelli, assessore di Regione Lombardia.

Sottoscritta oggi a Cermenate la convenzione tra il Comune e l'associazione Peba onlus per la redazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Presente Alessandra Locatelli, assessore di Regione Lombardia a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità.

Abbattimento barriere architettoniche a Cermenate: convenzione tra il Comune e l'associazione Peba onlus

"Grazie all'Amministrazione comunale e all'associazione Peba - ha dichiarato l'assessore - si avvia l'importante processo di adozione di misure preziose che renderanno questo Comune più inclusivo".

"Il superamento delle barriere architettoniche - ha ricordato l'assessore - è al centro delle politiche di Regione Lombardia, che proprio nelle scorse settimane ha approvato le linee guida per la redazione dei Piani per l'accessibilità, l'inclusione e il benessere ambientale. L'obiettivo è agevolare la redazione dei Piani e aumentare significativamente il numero dei Comuni che li adottano, in un'ottica di accessibilità e di inclusione sociale". "Le linee guida - ha rimarcato - sono uno strumento indispensabile per i Comuni nell'elaborazione di un piano che si integri con le politiche già attive sul territorio e che sia condiviso dalle associazioni e dalla cittadinanza".

"Sono molto soddisfatta - ha concluso l'assessore Alessandra Locatelli - del lavoro svolto dal sindaco Pizzuto e dall'Amministrazione di Cermenate che è tra le più sensibili al tema dell'inclusione e dell'accessibilità universale così come descritta dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità".