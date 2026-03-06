Abbattuto lo stabile in centro a Uggiate: lì, sarà costruita la nuova biblioteca

E’ stato abbattuto lo stabile situato tra via Milano e via Lura: al suo posto sorgerà la nuova biblioteca di Uggiate con Ronago.

Giù lo stabile in centro a Uggiate

Nella giornata di oggi, venerdì 6 marzo, alla presenza dell’Ufficio Tecnico e del sindaco Ermes Tettamanti, è stata compiuta la demolizione dello stabile ex proprietà “Brendolini. L’area di circa 600 mq situata tra Via Milano e via Lura, di fronte al Parco delle Nazioni, è stata acquistata in precedenza dall’Amministrazione comunale e ospiterà la nuova biblioteca del paese. “Siamo molto contenti – commenta il primo cittadino – La demolizione era prevista prima della Fiera di San Giuseppe (domenica 15 marzo, Ndr). L’area sarà pulita e sempre recintata”.

Sul tavolo il progetto della nuova biblioteca

Costruire la nuova biblioteca nel cuore verde di Uggiate è il primo punto del programma elettorale presentato dal sindaco e la sua squadra. Il desiderio? Realizzare una struttura che possa essere punto di incontro, vicina alle scuole e incastonata tra le piste ciclabili. “Il progetto prevede la creazione di una biblioteca che si estenderà su circa 600 mq – così aveva spiegato il primo cittadino in precedenza – Sarà dotata di aree studio e lettura che si affacceranno sul verde e un auditorium da 150 posti a sedere. Attiguo vi sarà un chiosco: abbiamo deciso di realizzarlo esterno all’edificio per permettere anche a chi frequenta il parco giochi o è di passaggio di usufruirne. Inoltre, creeremo un percorso ad anello nell’area verde di fronte alla biblioteca che andremo a preservare. Stimiamo, complessivamente, una spesa di circa 2.000.000 di euro. Speriamo di accedere a un bando o ricevere fondi”. Dunque, con la demolizione, un primo passo è stato fatto.