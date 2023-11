"Abbi cura di splendere": tavola rotonda per parlare di violenza di genere

Violenza di genere: se ne parla nella rassegna organizzata da Villa San Benedetto Menni, che prosegue con il terzo incontro in programma per venerdì 17 novembre.

Il terzo appuntamento della Rassegna Incontri sulla salute mentale è stato organizzato su invito e con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Albese per

riflettere insieme sul tema della violenza di genere. "Abbi cura di splendere. Quale luce nel buio?" è infatti il titolo della tavola rotonda di venerdì 17 novembre. L’evento si aprirà alle 19.30 con un’apericena preparato dagli studenti dell’indirizzo Enogastronomico dell’Istituto Superiore Romagnosi di Erba e la cura delle decorazioni sarà affidata ai ragazzi dell’Istituto San Vincenzo di Albese con Cassano.

“Il dramma della violenza di genere ci interpella profondamente sia nella ricerca di risposte operative immediate sia in quella di risposte sociali lungimiranti” queste le parole di Suor Agata Villadoro, Superiora Locale di Villa San Benedetto Menni, e moderatrice della tavola rotonda.

A seguire sarà data parola alle quattro relatrici che ci racconteranno e descriveranno le caratteristiche e le dimensioni di questo fenomeno che sta diventando sempre più grave e fuori controllo. Numerosi gli ospiti della serata:la Prof.ssa C. Giaccardi, Docente di Sociologia presso l’Università Cattolica di Milano, la Dott.sa L. Bellati di Telefono Donna Como, la Dott.sa G. Leo, psicologa del Consultorio La Famiglia e la Dott.sa M. Panichi, psicologa della casa marchigiana delle Suore Ospedaliere.

La serata è a ingresso libero ed è rivolta a tutti coloro che vogliono approfondire questo tema con la consapevolezza che l’impegno civile contro ogni forma di violenza è una scelta che ognuno di noi può fare nella propria vita quotidiana.

Coloro che desiderano ribadire questo impegno possono inoltre partecipare alla seconda edizione di CamminaMenni. Passo dopo passo nella bellezza contro la violenza di genere, una camminata non competitiva organizzata per domenica 26 novembre.