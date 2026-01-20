“Accendi con noi la torcia olimpica! Libri e sport nelle biblioteche della Sistema Brianza Comasca” è la rassegna che il sistema bibliotecario propone in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Liniziativa è in collaborazione con la libreria Libooks di Cantù e con il coinvolgimento del CAI – Club Alpino Italiano sezione di Cantù.

L’iniziativa

La rassegna si svolgerà dal 28 gennaio al 6 marzo 2026 e comprende una serie di appuntamenti diffusi sul territorio, con presentazioni di libri, incontri con autori, laboratori e momenti di gioco, rivolti ad adulti, ragazzi e bambini. Il programma darà uno sguardo sul mondo dello sport e delle Olimpiadi invernali.

Il progetto

Il progetto è stato interamente finanziato dal Ministero della Cultura, nell’ambito del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario – anno 2025, aggiudicandosi un contributo di 9.600 euro. Il sostegno ha permesso di costruire una proposta culturale articolata, capace di coinvolgere pubblici differenti e di valorizzare il ruolo delle biblioteche come presìdi culturali attivi e accessibili. Accanto agli eventi, il progetto prevede anche l’acquisto di nuove novità editoriali, di narrativa e saggistica per adulti e ragazzi, dedicate ai temi dello sport e dell’attività fisica, che andranno ad arricchire le collezioni delle biblioteche del Sistema.

Il commento dell’assessore

Commenta così Isabella Girgi, assessore alla Cultura del Comune di Cantù e presidente del Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca:

“Con questa rassegna non vogliamo solo raccontare le Olimpiadi, ma anche il valore dello sport come esperienza collettiva, educativa e sociale. Un’occasione per rafforzare il ruolo delle biblioteche come luoghi di incontro, crescita e partecipazione. Le biblioteche del nostro Sistema si confermano presìdi culturali attivi, capaci di proporre contenuti di qualità e di intercettare risorse nazionali, trasformandole in opportunità concrete per il territorio. Un risultato che testimonia la capacità del Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca di costruire progettualità culturali solide e riconosciute a livello nazionale”.

Appuntamenti a ingresso libero