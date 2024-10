Accensione anticipata degli impianti di riscaldamento, la comunicazione del Comune

Comunicazione alla cittadinanza di Olgiate Comasco: è possibile anticipare gli impianti di riscaldamento in anticipo, rispetto alla data prefissata al 15 ottobre.

Accensione anticipata degli impianti di riscaldamento

"Date le temperature sotto la media stagionale, il Comune di Olgiate Comasco ricorda che è possibile attivare gli impianti di riscaldamento prima del 15 ottobre, purché nel limite delle 7 (sette) ore giornaliere di attivazione. La deroga che consente l’attivazione anticipata, ai sensi del Dpr 74 del 16 aprile 2016, riguarda sia gli edifici pubblici sia privati, per un tempo massimo di 7 (sette) ore al giorno comprese tra le 5 e le 23, in ambienti che comunque non dovranno superare i 20 gradi. A partire da martedì 15 ottobre ci sarà la normale attivazione con la conseguente estensione delle ore di attivazione fino a 14 ore al giorno. Si ringrazia per la collaborazione”, firmato il sindaco Simone Moretti.

Non solo Olgiate

Un’ordinanza sindacale per l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento è stata emessa anche dal primo cittadino di Uggiate con Ronago Ermes Tettamanti: limite massimo di sette ore al giorno, nella fascia oraria compresa dalle 5 alle 23, rispettando l’obbligo di non superare i 18 gradi per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, i 20 gradi per tutti gli altri edifici.

A Lurate Caccivio, il sindaco Serena Arrighi ha dato disposizione per l’accensione degli impianti negli edifici scolastici.