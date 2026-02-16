Accordo Acinque-Cna Lombardia Nord Ovest: energia per le piccole e le medie imprese

Accordo di partnership tra Cna Lombardia Nord Ovest e il gruppo Acinque per supportare gli imprenditori nel loro percorso di sviluppo.

Accordo tra Acinque e Cna

L’associazione di categoria, nata lo scorso anno dalla fusione per unione di Cna Varese Ticino-Olona e Cna Lario Brianza, e le due società di vendita di luce e gas del gruppo – Acinque Energia (operante nelle province di Como, Lecco, Monza, Varese e Sondrio) e Agesp Energia (Busto Arsizio) – hanno firmato questo pomeriggio un accordo di collaborazione.

I punti chiave

Fra i punti chiave del documento, l’opportunità per circa 10.000 tra imprese, pensionati e cittadini iscritti a Cna Lombardia Nord Ovest di ricevere consulenze mirate sulle proprie utenze di luce e gas e di accedere a offerte agevolate pensate da Acinque per chi ogni giorno utilizza l’energia per sviluppare la propria impresa o semplicemente ricerca affidabilità e trasparenza per il fornitore di casa.

L’accordo non coinvolge solo i titolari delle aziende, ma anche tutti i loro dipendenti. Chiunque lavori per un’impresa associata Cna Lombardia Nord Ovest avrà infatti la possibilità – attraverso un apposito codice promozionale – di sottoscrivere un contratto di luce e gas anche per le proprie utenze domestiche.

“Vicinanza al territorio e agli imprenditori”

“Vicinanza al territorio e agli imprenditori sono caratteristiche in comune tra il nostro gruppo e Cna – ha sottolineato Andrea Tugnoli, amministratore delegato di Acinque Energia – che ci hanno portato a unire le forze per massimizzare la competitività delle piccole e medie imprese dei nostri territori”.

“La spesa energetica rappresenta una delle principali voci nei bilanci aziendali – ha aggiunto Emanuele Degni, amministratore delegato di Agesp Energia – I nostri consulenti offrono analisi sulle necessità specifiche di ogni realtà e individuano le strategie migliori per ottimizzare i consumi e ridurre la spesa energetica”.

Consulenza attiva

Un ulteriore specifica arriva specifica Pasquale Diodato, presidente Cna Lombardia Nord-Ovest:“E’ ormai un fatto acquisito che le piccole imprese italiane affrontano costi per l’energia tra i più cari in Europa, fino al 30% superiori alla media dell’Unione europea. Il peso di tasse e oneri che gravano sul consumo di energia elettrica e gas in Italia è elevato, con un’incidenza superiore al doppio della media UE. Questo penalizza la nostra economia e oppone una pesante zavorra alla competitività delle nostre aziende. Da queste considerazioni la scelta strategica della nostra Associazione di affiancarsi a un partner affidabile come Acinque in grado di offrire benefici concreti a imprese e famiglie”.

Gli associati possono richiedere una consulenza attraverso i consueti canali attivi (sportelli sul territorio, dove sono presenti anche i consulenti energetici d’impresa, e corner nei centri commerciali, pagina dedicata alle convenzioni su acinque.it e agespenergia.it, numero verde).

Inoltre, per essere ancora più vicini agli imprenditori, Acinque e Agesp su richiesta dell’associazione di categoria in alcune giornate saranno a disposizione direttamente nelle sedi territoriali di Cna e metteranno a disposizione degli aderenti alla convenzione un numero verde per assistenza telefonica dedicata.