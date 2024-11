Accordo con il Comune per semplificare l'iter dei passaporti

Dopo Mariano Comense, Como e Olgiate Comasco, la Questura ha firmato con l'Amministrazione di Erba il protocollo per semplificare la gestione dei passaporti

Il progetto

La Polizia di Stato nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, elabora e predispone ogni possibile miglioria organizzativa adatta a fornire un servizio idoneo e accessibile a tutti i cittadini. I molteplici carichi di lavoro dettati dalle innumerevoli richieste dei cittadini, in questo caso in relazione al rilascio dei passaporti, hanno fatto sì venisse proposta una “semplificazione” per il ritiro del documento di viaggio.

La Provincia di Como è caratterizzata da una vasta estensione geografica cui si affianca una peculiare conformazione del territorio che rende spesso difficoltoso per i cittadini residenti nei comuni che la compongono raggiungere il capoluogo, dove l’unico punto per il ritiro del passaporto ordinario elettronico è collocato esclusivamente presso la Questura di Como.

Come già stipulato con altri comuni della provincia quali, Como, Mariano Comense, Olgiate Comasco, San Fermo della Battaglia e Appiano Gentile, in questi giorni la Questura di Como ha firmato il protocollo di semplificazione della gestione dei passaporti anche con l’amministrazione comunale di Erba, l’iniziativa dà la possibilità al cittadino di scegliere preventivamente, dove ritirare il proprio documento una volta prodotto.

La convenzione sarà resa operativa in tempi brevi e vedrà il mercoledì quale giorno stabilito per le consegne delle richieste presso l’Ufficio Passaporti della Questura di Como.