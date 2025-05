Accreditamento internazionale rinnovato per l’Itc di Asst Lariana

Giungono ottime notizie da parte di Asst lariana: l’International training center (Itc) - che ha sede all'ospedale Sant’Anna, a San Fermo della Battaglia - ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento, fino all’aprile 2028, da parte dell’American heart association (Aha).

Asst lariana mantiene il suo spirito formativo

Il centro (Itc) proseguirà l’offerta di corsi certificati a livello internazionale, sia di base che avanzati, per adulti, bambini e lattanti, in linea con gli standard di qualità di una tra le organizzazioni più autorevoli nella formazione per la gestione dell’arresto cardiaco, delle patologie cardiovascolari e dello stroke. La conferma dell’accreditamento - la prima certificazione è relativa al biennio 2023-2025 - è avvenuta a seguito di un processo di valutazione articolato in due fasi: una sulla capacità gestionale e didattica, l’altra sugli aspetti amministrativi. Nel 2024 l’Itc di Asst lariana ha certificato oltre 300 professionisti per il Bls (Basic life support, cioè supporto di base delle funzioni vitali) e più di 80 per l’Acls (Advanced cardiovascular life support, nonché supporto avanzato di rianimazione cardiovascolare).

"Formare vuol dire educare"

“Il rinnovato accreditamento è un punto di partenza per nuove prospettive formative - sottolinea la dottoressa Rosalia De Marco, responsabile dell’area Formazione - Dalla base certificata dell’Aha si potranno sviluppare attività per consolidare la gestione dell’emergenza intraospedaliera, continuando a migliorare la preparazione degli operatori basata su un metodo e un linguaggio condiviso, rafforzando anche la continuità assistenziale dal territorio al Pronto soccorso”.

La dottoressa Francesca Gatti, coordinatrice (tecnicamente Tcc-Training center coordinator) per Asst lariana dell’Itc, aggiunge: "La formazione è il cuore pulsante di ogni ospedale. Formare vuol dire educare, tirare fuori il meglio dalle persone. E questo progetto, negli anni, ha fatto emergere il meglio di me, di tutti i formatori e dei nostri discenti, offrendo momenti di crescita e strumenti concreti per prendersi cura dei pazienti con competenza e umanità. Per innalzare davvero gli standard di cura servono basi solide e professionisti formati, consapevoli e quindi 'educati’. A tutti coloro che hanno creduto in questo percorso e vi dedicano tempo ed energie, il mio più sincero grazie”.