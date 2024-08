Accusa un malore e finisce fuori strada

Ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori ma per fortuna non ha riportato gravi ferite

Fuori strada

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di giovedì a Bellagio, lungo la via Provinciale. Secondo quanto appurato dai soccorritori, un uomo di 61 anni era alla guida della sua auto quando, probabilmente a causa di un lieve malore, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è giunta anche una ambulanza, ma fortunatamente le condizioni dell'automobilista sono risultate non gravi tanto da non disporne il trasferimento in ospedale.