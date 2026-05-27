Acinque a Scuola, oltre mille studenti coinvolti nel progetto: a vincere il contest educativo EcoTalks, la Cias Formazione di Como con un’intervista a un’imprenditrice della cosmetica.

Acinque a scuola

Si è chiusa questa mattina a Como, nella sede di Cias Formazione, l’edizione 2025/2026 di “Acinque a scuola”, il progetto educativo del Gruppo Acinque dedicato alle scuole superiori delle province di Como, Lecco, Monza Brianza, Sondrio e Varese. A vincere il contest “EcoTalks – Dialoghi che fanno bene all’ambiente” è stata la classe 1D della scuola di formazione professionale comasca che ha ricevuto, direttamente dal presidente della multiutility dell’energia, Matteo Barbera, un assegno di 500 euro.

Il progetto

Gli studenti e le studentesse che quest’anno hanno partecipato al progetto scuole di Acinque sono stati chiamati per EcoTalks a realizzare un’intervista a un soggetto del territorio, con l’obiettivo di indagare una specifica sfida legata alla sostenibilità e di verificare come sia stata affrontata. La 1D di CIAS Formazione ha intervistato un’imprenditrice del territorio che nella propria azienda produce cosmetici a partire da prodotti di scarto della lavorazione della seta; la classe ha realizzato una videointervista dal titolo “Sericina: il segreto di bellezza che nasce dalla sostenibilità”.

A supporto dell’attività, le classi avevano a disposizione un chatbot di intelligenza artificiale specializzata sui temi della sostenibilità, utile per approfondire gli argomenti, ricercare fonti e ricevere spunti su come condurre correttamente l’intervista.

Impegno concreto

“Il progetto scuole rappresenta per Acinque un impegno concreto nell’educazione alla sostenibilità e alla tutela delle risorse – ha sottolineato il presidente Barbera – Crediamo nel valore di un’offerta formativa capace di rinnovarsi ogni anno, accompagnando le giovani generazioni in un percorso di crescita e consapevolezza. Mettiamo a disposizione le competenze che derivano dai nostri business, contribuendo a diffondere conoscenze e buone pratiche. Le visite agli impianti permettono inoltre di toccare con mano il nostro lavoro e comprendere il ruolo dei servizi per la collettività. Investire nei giovani significa costruire il futuro dei nostri territori: un grazie a loro e ai docenti che li hanno seguiti in questo percorso”.

Acinque a scuola, i numeri dell’edizione 2025/26

Anche per l’anno scolastico 2025-2026 la multiutility lombarda dell’energia, con la collaborazione di Achab Group – Società Benefit, ha rinnovato il proprio impegno per l’educazione ambientale dei giovani con un obiettivo ben preciso: renderli protagonisti della transizione energetica. L’offerta formativa è stata pensata per coinvolgere gli studenti in modo interattivo tra lezioni online con educatori specializzati, contest creativi come EcoTalks, l’attività “Classi in azione!” che permette di imparare a riconoscere e smascherare il greenwashing e le visite didattiche agli impianti del gruppo.

All’edizione di quest’anno hanno partecipato 53 classi da 17 istituti superiori del territorio (5 a Como, 1 a Lecco, 5 a Monza, 5 a Varese, 1 Sondrio) per un totale di 1.123 studenti coinvolti. Oltre 400 ragazzi e ragazze del progetto scuole hanno visitato l’impianti tecnologici del gruppo. Inoltre le classi hanno realizzato oltre 1000 intervista a familiari, amici, conoscenti sul tema del greenwashing.

Docenti e studenti, al momento dell’iscrizione, scelgono a quali attività partecipare e quali tematiche approfondire. Grande successo, anche per questa edizione, per il webinar dedicato all’acqua, che si conferma il più seguito. Hanno registrato interesse anche quelli dedicati a economia circolare, miniere urbane, tassonomia verde europea, energia e mobilità sostenibile.