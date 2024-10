Acinque e Briantea84 insieme per dare energia all’inclusione

Nella mattinata di ieri, martedì 15 ottobre, si è svolta la presentazione ufficiale della partnership tra Acinque e Briantea84 al PalaMeda, al via in questa nuova stagione sportiva.

Stretta di mano, Acinque sarà partner

Acinque sarà Entertainment & Experience partner del club canturino, per valorizzare il lavoro che viene svolto al palazzetto durante le partite di Serie A di basket in carrozzina dove il pubblico viene coinvolto in un percorso di valori e cultura su tempi come l’inclusuione, la diversity, la disabilità e il tifo positivo: uno spettacolo, quello del PalaMeda, indimenticabile e coinvolgete, oltre che fonte di riflessione.

Al PalaMeda erano presenti Stefano Cetti (Amministratore delegato Gruppo Acinque), Andrea Tugnoli (AD Acinque Energia), Martin Isolabella (Responsabile martketing Gruppo Acinque), Gianantonio Tomaselli (presidente Briantea84) e tre atleti in rappresentanza della Unipol Briantea84 Cantù: Adolfo Berdun, Filippo Carossino e Simone De Maggi.

Dal 1984 sport inclusivo

“Dal 1984 promuoviamo lo sport tra i giovani con disabilità e favoriamo una nuova cultura inclusiva” è lo slogan che accompagna la Briantea84, plurititolato club canturino che promuove la pratica di 5 discipline sportive (basket in carrozzina, nuoto, calcio, atletica e pallacanestro) e proprio nel basket in carrozzina è Campione d’Italia in carica con la squadra della Unipol Briantea84 Cantù nel campionato nazionale di Serie A Fipic (Federazione italiana pallacanestro in carrozzina). Sono valori in cui, all’insegna della responsabilità sociale di impresa, si riconosce il gruppo Acinque. “La sostenibilità è la nostra vocazione - sottolinea l’amministratore delegato del Gruppo, Stefano Cetti - e dobbiamo intenderla nel suo significato più ampio: insieme alla sostenibilità ambientale, che assicura servizi e sviluppo, pratichiamo una sostenibilità valoriale nel nome della responsabilità d’impresa. Si tratta sempre di mettere in campo valore: l’attenzione all’ambiente si coniuga con l’attenzione alla persona. È il nostro modo di stare sul territorio, restituendo il consenso che ci riconoscono le comunità locali quale affidabile, storico punto di riferimento per tutte le esigenze in materia di energia”.

Multiutily fortemente impegnata nel settore sportivo, Acinque si pone come partner

La multiutility è fortemente impegnata nel settore dello sport e dello sport che include e s’incarica di far passare un messaggio evoluto ed etico. Nelle scorse settimane ha dato vita alla prima edizione dell’Acinque Baskin Cup e ora stringe una partnership con il sodalizio brianzolo, un’eccellenza del territorio anche dal punto di vista agonistico: 10 scudetti, 9 coppe Italia, 6 supercoppe nazionali. Acinque si pone come partner del sodalizio. “La nostra azienda si impegna per una partnership di successo, non solo sportivo ma anche di vera inclusione. Tutta l’energia che mettono in campo i ragazzi per trovare il canestro vincente, è la stessa che pone Acinque per ricondividere valore sul territorio” spiega Andrea Tugnoli.

Sugli spalti bambini e famiglie

“Siamo molto fieri del clima di tifo positivo che si respira nel nostro palazzetto - ha concluso Tomaselli - con gli spalti pieni di bambini e famiglie che vivono lo sport come dovrebbe sempre accadere. Il calore umano è forte. Questa partnership non può che alimentare ancora di più una passione che portiamo avanti da 40 anni e ne siamo orgogliosi”. Il logo della società sarà presente al palazzetto oltre che sulle sovramaglie di gioco della Unipol Briantea84 e sulle maglie dello staff operativo che si occupa dell’accoglienza del pubblico e dell’intrattenimento al PalaMeda.