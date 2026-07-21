Acinque e Fratello Sole insieme per la transizione energetica del terzo settore e degli enti religiosi

La transizione energetica – affinché permetta un reale sviluppo sostenibile del territorio – deve essere trasversale, coinvolgendo tutte le anime di una comunità: Acinque e Fratello Sole insieme per diffondere la transizione energetica nel non profit.

Partnership tra Acinque e Fratello Sole

Acinque Innovazione, società del Gruppo Acinque che si occupa di efficienza energetica, e Fratello Sole, impresa sociale innovativa costituita da enti del Terzo settore e religiosi, hanno sottoscritto un accordo quinquennale per la promozione in Lombardia e nel Nord Est di configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile.

Secondo Enea, In Italia sono circa 200.000 gli immobili – di tipologie e utilizzi diversi – di proprietà o gestiti da enti del Terzo settore ed enti religiosi, che ospitano attività sociali, che potrebbero beneficiare dei vantaggi offerti dalla condivisione di energia rinnovabile.

Impianti fotovoltaici

Se molto è stato fatto per promuovere l’installazione di impianti fotovoltaici su abitazioni private, industrie e edifici pubblici, molto è ancora da fare per coinvolgere gli enti del Terzo settore e religiosi. Parrocchie, case di accoglienza, centri civici, mense svolgono un ruolo sociale fondamentale per la vita di una comunità, ma raramente rientrano nei processi di ammodernamento. Quindi la vita in questi edifici – sia dei volontari sia dei beneficiari del servizio – può risultare precaria, in balia dell’aumento dei costi per servizi essenziali come il riscaldamento o l’energia elettrica.

La realizzazione di interventi di efficientamento energetico su edifici che ospitano attività sociali, educative, sportive, dall’installazione di impianti fotovoltaici a pompe di calore, può cambiare radicalmente il bilancio di una piccola associazione, di una cooperativa, di una parrocchia o di un ente religioso.

“Unisce sostenibilità ambientale, economica e sociale”

“La diffusione delle energie rinnovabili, e in particolare del fotovoltaico, è uno degli strumenti più efficaci per rendere la transizione energetica concreta e accessibile, anche nei luoghi della solidarietà – commenta Corrado Bina, amministratore delegato di Acinque Innovazione – Portare impianti solari su edifici del Terzo Settore significa ridurre i costi energetici, aumentare l’autonomia e liberare risorse per le attività sociali. È un modello replicabile che unisce sostenibilità ambientale, economica e sociale, e che mette l’innovazione energetica al servizio delle comunità”.

Fabio Gerosa, presidente di Fratello Sole srl impresa sociale dichiara: “Fratello Sole con questo accordo riesce a mettere in atto la strategia del “doppio dividendo” ovvero di produrre del bene per l’ambiente e del bene per le persone, con una predilezione per le persone più fragili del nostro territorio. Uniamo così la competenza di un grande partner tecnologico e molto accreditato, con la nostra competenza e vicinanza agli enti del Terzo settore e agli enti religiosi che già, in tutta Italia, si affidano a noi. Le due forze creano sinergie volte tutte allo sviluppo di una transizione energetica speciale, quella di chi, ogni giorno, fa già opere di sostegno e di educazione. In Acinque abbiamo trovato, sia nelle persone che nell’intera struttura, un sistema attento e capace di accompagnarci”.