Acinque Energia, servizi e qualità: rinnovato lo sportello di Como

È stato riqualificato e rinnovato lo Spazio Acinque di Como, punto di riferimento della città per le forniture e i servizi legati all’energia del territorio, attivo dal 2019 in via Einaudi 2.

Acinque, sportello rinnovato

Lo sportello di Acinque Energia, società di vendita di luce e gas della multiutility lombarda, è stato inaugurato questa mattina alla presenza dei vertici della società. Durante le settimane di lavori è stato attivato uno sportello mobile in viale Varese per garantire continuità di prestazione.

“Il radicamento – ha sottolineato il presidente del Gruppo Acinque, Matteo Barbera – è insito nel Dna della nostra azienda e continuiamo a investirvi in maniera costante con l’obiettivo di consolidare la presenza capillare e la qualità dei servizi. Lo Spazio Acinque è un luogo aperto a tutti che, dallo scorso anno, è anche Punto Viola, spazio sicuro dove le donne che subiscono violenza possono trovare supporto ed essere indirizzate verso la rete istituzionale di protezione”.

“Dialogo e vicinanza col cittadino”

“Il dialogo e la vicinanza al cittadino sono principi cardine su cui si basa l’attività di Acinque Energia – ha sottolineato Andrea Tugnoli, amministratore delegato della società di luce e gas – Gli spazi sono stati quindi ripensati per rendere il servizio più accessibile e favorire un rapporto diretto e continuativo con le persone”. Lo spazio è stato rinnovato all’insegna del comfort e della funzionalità e particolare attenzione è stata posta alla sostenibilità, ad esempio attraverso l’installazione di luci ancora più efficienti e pareti in legno fonoassorbenti che garantiscono un ambiente di lavoro e di dialogo col cliente più favorevole.

Tra le novità, l’allestimento di un’area dove è possibile toccare con mano le soluzioni per l’efficientamento energetico quali climatizzatore, caldaia e fotovoltaico che Acinque fornisce chiavi in mano ai suoi clienti, servizi volti a favorire una riduzione dell’utilizzo delle risorse naturali e un maggiore diffusione dell’energia rinnovabile.

Consulenze sull’energia

Lo Spazio Acinque di Como si avvale di un team di cinque consulenti energetici specializzati cui si aggiunge il responsabile della sede. Nell’arco del 2025 sono state oltre 11mila le persone accolte che hanno ricevuto una consulenza energetica per la propria casa o azienda. Via Einaudi è anche sede del front office del servizio idrico di Lereti, che lo scorso anno ha servito oltre 2.600 cittadini. Inoltre, nel secondo semestre dell’anno (il servizio è attivo da giugno 2025), circa 1.700 residenti comaschi si sono rivolti all’ecosportello di Aprica-Acinque Ambiente per servizi come richiesta e ritiro tessera Ecopass, ritiro kit annuale di sacchi per la raccolta differenziata, richiesta contenitori e assistenza sulle utenze.

Da novembre 2025, infine, è presente un Consulente energetico d’impresa, figura professionale specifica a disposizione di imprenditori e imprenditrici del territorio che, allo sportello o direttamente in azienda, analizza le necessità specifiche di ogni realtà e individua le strategie migliori per ottimizzare i consumi e ridurre la spesa energetica. Sono 19 gli sportelli di Acinque Energia nei territori in cui storicamente opera, di cui 4 in provincia di Como. Lo Spazio Acinque in via Einaudi 2 è aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.00 (orario continuato) e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.