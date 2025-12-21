Acma aiuta la famiglia di Vittorio Alacqua

Acma, Alleanza Contro le Malformazioni degli Arti, mette a segno un altro colpo: sono stati donati 80mila euro alla famiglia di Vittorio Alacqua.

Il progetto

«La somma permetterà di coprire l’intervento di Vittorio e tutte le spese necessarie per vivere negli Stati Uniti per 3 mesi e mezzo, un periodo fondamentale per la sua cura e il suo percorso di guarigione che lo vedrà impegnato in una seconda tappa in estate 2026», spiegano dal sodalizio. Acma è nata nel 2018 per sostenere Nicole Barile, nata nel 2016, con una rarissima malformazione congenita alla gamba destra. Acma da anni sostiene famiglie di bambini nati con malformazioni rare agli arti che necessitano di interventi all’estero per i quali il sistema sanitario nazionale finanzia l’80% del costo. L’ultimo bimbo sostenuto da Acma è Vittorio, di due anni e mezzo, che il 14 gennaio partirà per gli Stati Uniti.

Alleanza contro le malformazioni

«Acma ha aperto un fondo per lui e grazie anche all’impegno della sua famiglia e dell’azienda dove lavora il padre, Campagnari Service, siamo riusciti a raccogliere la somma necessaria per l’intervento. Nel frattempo abbiamo anche aperto una raccolta per Nicole, che nel 2026 dovrà risiedere per 9 mesi negli Stati Uniti», proseguono dal sodalizio. « Nel frattempo, al Centro Commerciale Mirabello è stata allestita la Fabbrica dei sogni di Babbo Natale, curata e realizzata da Federica Villa Eventi che collabora con noi», spiegano dal sodalizio. Fino al 23 dicembre ci saranno laboratori e attività gratuite per le famiglie proposte da Acma. Il 6 gennaio si svolgerà, infine, una festa con l’estrazione della lotteria de Il Giardino di Luca e Viola.