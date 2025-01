Acma onlus, festa finale al Centro commerciale Mirabello di Cantù

Festa finale per l’associazione Acma onlus. E’ in programma per oggi, lunedì 6 gennaio, il momento conclusivo delle iniziative benefiche promosse dal sodalizio in corrispondenza delle festività natalizie. L’evento, destinato soprattutto ai bambini, è in programma al centro commerciale Mirabello di Cantù a partire dalle 15.30.

L'iniziativa

La raccolta del giocattolo promossa dall’associazione è iniziata il 7 dicembre. Molta la partecipazione dei bimbi, che hanno portato il dono a Babbo Natale da consegnare negli ospedali la vigilia di Natale.

«E’ da 4 anni ormai che organizziamo questa raccolta molto sentita e ogni anno i giochi sono sempre di più - ha raccontato Luisa Procopio, ex miss Mamma Italiana - Giocattoli che ho consegnato negli ospedali insieme alla sezione di Figino Serenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Le strutture che hanno ricevuto i giocattoli sono stati gli ospedali Sant'Antonio Abate di Cantù e il Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, e Cascina Cristina a Fecchio».

I ringraziamenti

Procopio ha quindi continuato: