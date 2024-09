Acquista tutti i libri in vetrina e li regala ai clienti

Venerdì 20 settembre, un uomo misterioso ha deciso di acquistare tutti i libri esposti in vetrina alla Libooks, in via Dante a Cantù.

Libri da regalare ai clienti

Non se lo aspettava proprio Manuela Maspero, titolare della libreria Libooks: "E’ entrata questa persona dicendo di voler acquistare tutta la vetrina. Avevo sentito di un fatto simile successo alla libreria Hoepli e in altre librerie milanesi, ma mi sembrava impossibile che potesse succedere anche a me”. Il benefattore ha acquistato 54 testi, per un totale di 1.000 euro, e il motivo è ben preciso: sostenere la libreria, per lui un luogo importante, nel giorno in cui il negozio ha compiuto 9 anni di attività. A chi sono andati in dono i libri? A tutti coloro che hanno partecipato alla serata organizzata proprio in occasione dell’anniversario.