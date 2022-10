Lunedì 3 ottobre all’ospedale Sant’Anna inizieranno i lavori per l’installazione della nuova Tc acquistata (Tc, tomografia computerizzata, e non Tac perché la tomografia computerizzata oggi non è più solo assiale, ndr). Il collaudo della macchina verrà effettuato nei primi giorni di novembre e da metà novembre potranno essere effettuati i primi esami sui pazienti.

Acquisto in casa Sant'Anna: da metà novembre la nuova Tc computerizzata

Per tutta la durata dei lavori, l’ospedale Sant’Anna potrà contare sulla seconda Tac in dotazione al Pronto Soccorso (nel caso c’è anche una Tac nel reparto di Radioterapia) e su una ulteriore Tac noleggiata per l’occorrenza. Questo ultimo macchinario - un’unità mobile di tomografia computerizzata a 64 strati - consentirà di effettuare le principali tipologie di esami per le patologie tempo-dipendenti.

La nuova macchina acquistata, Revolution Tm EVO, è un sistema di tomografia computerizzata volumetrica di nuova generazione che garantisce un imaging ad alta risoluzione, che consente una maggiore velocità di acquisizione delle immagini e un tempo di ricostruzione delle stesse significativamente più breve.