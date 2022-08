La Protezione civile di Erba ricorda Ketty Giampietri, la volontaria scomparsa per una malattia due anni fa, con un’iniziativa che terrà impegnati i bambini di Erba per tutto il mese di agosto.

Ad agosto si gioca al parco con "Riskland", un’iniziativa per i più piccoli

Dallo scorso 7 agosto infatti alcuni volontari sono presenti al parco Majnoni in alcuni giorni della settimana per promuovere la prevenzione del rischio attraverso il gioco. «Riskland» è il nome del gioco dell’oca creato da Regione Lombardia con la collaborazione della Scuola Superiore di Protezione civile, l’Università Cattolica e Isdr (International strategy for disaster reduction) che viene proposto a tutti i bambini che vogliono partecipare. I prossimi appuntamenti saranno venerdì 19 agosto, sabato 20 e mercoledì 24, dalle 17.30 alle 19.

