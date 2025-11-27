Ad Albese la presentazione del libro “Un biglietto per Texel”

Il gruppo consiliare Buonsenso per Albese con Cassano, guidato dall’ex sindaco Carlo Ballabio, organizza un appuntamento culturale aperto alla cittadinanza.

L’incontro

Sabato 29 novembre alle 17.30, presso il Centro civico Fabio Casartelli di via Roma 21, si terrà la presentazione del libro “Un biglietto per Texel” di Lucia Valcepina, autrice e performer che ha collaborato con università, case editrici e diverse realtà artistiche, oltre che con il giornale La Provincia.

Il romanzo racconta un viaggio che mette in movimento non solo la protagonista, Lisa, ma anche chi le è accanto. La sua partenza improvvisa spinge infatti il fratello Nicola e l’amica Giulia a seguirne le tracce, ripercorrendo lo stesso itinerario compiuto insieme nell’estate del 1999, quando erano ragazzi.

A dialogare con Valcepina sarà la scrittrice Sabrina Sigon, che accompagnerà il pubblico in un confronto diretto sui temi, sui personaggi e sulla stesura del volume. L’ingresso è libero.