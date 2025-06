Addio a Bruno Saladino, ex preside e volto noto della politica locale

Addio a Bruno Saladino, ex preside al Liceo "Volta", ex vicesindaco di Lipomo e per anni consigliere comunale a Como.

E' scomparso a 78 anni

Classe 1946, è scomparso ieri, lunedì 2 giugno 2025, a causa di una lunga malattia. Era molto noto sul territorio per la sua carriera nel mondo scolastico e per il lungo impegno nella politica locale. Lascia due figli, Nicola e Matteo.

Saladino era noto a Lipomo e a Como per la sua attività come preside dello Scientifico «Terragni» di Olgiate e del liceo Classico «Volta» fino al 2010, oltre che per il suo impegno politico a Lipomo negli anni Ottanta e a Como. Saladino è infatti stato vicesindaco e assessore alla Cultura del paese dal 1988 al 1990, e consigliere comunale fino al 1993. A lui si attribuisce la fondazione della prima biblioteca comunale in paese, allora dislocata in via Cantaluppi. Saladino, in paese, è poi stato membro della commissione Cultura comunale. Ha inoltre ricoperto dal 2002 al 2012 la carica di consigliere comunale a Como e di consigliere provinciale tra il 1981 e il 1985.

I suoi funerali saranno celebrati domani, martedì 4 giugno 2025, alle 15 in chiesa parrocchiale a Lipomo.