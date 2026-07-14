Addio a Carlo Faverio: una vita per la Pallavolo Olgiate

Addio a Carlo Faverio: vero e proprio punto di riferimento per lo sport a Olgiate Comasco e non solo, dal 1973 impegnato con la Pallavolo Olgiate.
La passione per lo sport, conquistato dalla pallavolo
Appassionato, focalizzato sul settore giovanile e sulle ambizioni delle prime squadre di volley non solo a Olgiate Comasco – arrivando sino alla B1 maschile – ma anche col progetto Yaka Volley, sinergico tra Olgiate Comasco, Cagno e Malnate e sublimato con la promozione in A3. Di più: sportivo a tutto tondo, al punto da mettersi al servizio della Consulta dello sport nel ruolo di presidente.
L’addio
Carlo Faverio è scomparso oggi, martedì 14 luglio, a 75 anni. Imprenditore, rotariano, profondamente sportivo. Il suo impegno nella pallavolo ebbe origine il 15 settembre 1973. “Io e Angelo Lamperti entrammo nel Gruppo sportivo Olgiatese – aveva raccontato al Giornale di Olgiate – Da ultimi arrivati, il presidente Ferdinando Vergine disse che toccava a noi “mettere in piedi” la squadra di pallavolo…”. E così è stato. Una storia bellissima, che dura da 53 anni. Giovedì 16 luglio, alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Olgiate Comasco, la celebrazione del funerale.
Il ricordo del sindaco