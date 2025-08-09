Lutto

Addio a Cattaneo, era stato "sacrestano" di Lezza

Aveva 88 anni ed era da sempre impegnato nel volontariato.

Ponte Lambro
Pubblicato:

Un uomo molto legato alla famiglia che definiva "il mio porto sicuro"

Un sostegno certo quando c'era bisogno di una mano

L’addio di Ponte Lambro a Luigi Cattaneo. Aveva 88 anni. Da sempre impegnato nel volontariato, negli ultimi anni si era dedicato alla chiesa di Lezza come "sacrestano". Cattaneo si è speso per la comunità al fianco delle associazioni e nell’organizzazione di manifestazioni. Più semplicemente dove c’era bisogno di dare una mano. La sua presenza è stata sostegno sicuro per i Girumett da Leza, la Caritas decanale, l’Avis Erba, il Melograno, l’Avo e il consiglio pastorale pontelambrese.

"Abbiamo trascorso insieme una vita piena d'affetto"

Negli ultimi tempi i problemi di salute si erano fatti un po’ più pesanti, ma ha sempre mantenuto la sua energia, come racconta il figlio Andrea Cattaneo:

"Si è spento poco alla volta e questo ci ha permesso di stargli vicino fino all’ultimo. Abbiamo trascorso con lui una vita piena di affetto, tutti insieme. Lucido e perfettamente cosciente fino alla fine, non dimenticheremo l’ultima chiacchierata qui con la famiglia riunita".

Il funerale oggi pomeriggio a Lezza

Si potrà salutare Luigi Cattaneo oggi, sabato 9 agosto, alle 15, nella chiesa di Lezza. E' stato proprio Cattaneo a scegliere il luogo, visto il grande legame che lo univa alla frazione pontelambrese. Ad accompagnarlo nell'ultimo viaggio ci saranno l’amata moglie Carla, i figli Andrea e Marco, le nuore Joanna e Jira, i nipoti Alessandro, Helena, Daniel e Gabriel.

