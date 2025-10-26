Addio a Cesare, decano degli Alpini

Un’intera vita dedicata agli Alpini. E lui, degli Alpini di Canzo, ne era il decano. Classe 1935, Cesare Meroni aveva compiuto 90 anni proprio lo scorso 1° ottobre. A fargli gli auguri, nella stanza d’ospedale dove era ricoverato, non erano mancati il capogruppo Marco Bellomo, l’ex capogruppo e vicepresidente della sezione Ana di Como Kristian Fiore e il colonnello Claudio Lucarelli.

Un’intera vita dedicata al lavoro e alla famiglia

Canzese doc, Cesare Meroni si era sposato con Pinuccia Fontana di Proserpio e avevano deciso insieme di vivere a Canzo dove la loro famiglia è cresciuta negli anni: i figli Rodolfo e Pierangela e i quattro nipoti Mattia, Giacomo, Gabriele e Gaia. Proprio giovedì, 23 ottobre, lui e Pinuccia avrebbero festeggiato i 57 anni di matrimonio. Una vita dedicata alla famiglia e al suo lavoro. E’ sempre stato un artigiano edile, con la sua impresa, ma a causa di un ictus nel 1986 aveva dovuto smettere. Da allora si era legato ancora di più agli Alpini.

Aveva “donato” la sua taverna per farne la prima sede degli Alpini

Meroni era stato uno dei fondatori della sede delle Penne nere canzesi e del coro alpino. Lo racconta la figlia Pierangela: