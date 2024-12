Addio a Davide Mojoli, il parrucchiere dei divi

Il 70enne di Erba è venuto a mancare lo scorso 14 dicembre

Davide Mojoli, 70 anni, è venuto a mancare lo scorso 14 dicembre.

Parrucchiere cresciuto professionalmente tra Londra e via Montenapoleone a Milano, Mojoli si era poi trasferito per 40 anni in Venezuela, a Caracas, dove si è sempre occupato di trucco e parrucco di grandi personalità, da Miss Universo e Miss Mondo fino all’attore Antonio Banderas.

Una persona dall'animo buono e altruista

Creativo ed estroso, Mojoli in realtà, nonostante il mondo luccicante di cui ha fatto parte per tutta la vita, non ha mai perso il suo animo buono: è proprio questo che ha voluto sottolineare don Bassano Pirovano, sacerdote amico da una vita, in occasione del funerale che si è tenuto lo scorso lunedì nella chiesa di San Maurizio.

"Persona dalla bontà innata e dal sorriso aperto, semplice e altruista di natura, senza doversi impegnare per esserlo – ha sottolineato il sacerdote – Disponibile e servizievole: quando avevi bisogno, di qualsiasi cosa, lui c’era. Senza mettersi mai in mostra, senza parlare di sé".