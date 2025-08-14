Lutto

Addio a don Andrea, il prete cugino di Berlusconi

Si è spento ieri, mercoledì 13 agosto

Oltrona di San Mamette
Pubblicato:

I funerali si svolgeranno sabato 16 agosto alle 10.30

Per tanti anni era stato parroco a Lomazzo

Si è spento ieri, mercoledì 13 agosto, don Andrea Livio. Aveva 80 anni. Nato a Oltrona di San Mamette, per tanti anni era stato parroco a Lomazzo, nella chiesa parrocchiale di San Vito e Modesto. Era stato indirizzato ad altra destinazione nel 2011, quando l'allora vescovo Diego Coletti aveva nominato come nuovo parroco don Daniele Andreani, ai tempi sacerdote a Grandate.

Si era ritirato a Rovellasca

Don Andrea Livio si era ritirato a Rovellasca: nei primi anni aveva dato una mano all'allora parroco don Natalino Pedrana, poi i problemi di salute gli avevano un po' impedito di continuare la sua missione sacerdotale. Don Andrea era cugino dell’allora Premier Silvio Berlusconi.
I funerali di don Andrea saranno celebrati sabato alle 10.30 a Oltrona di San Mamette, preceduti dalla recita del rosario alle 10. La salma sarà quindi accompagnata al cimitero locale.

