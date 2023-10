Addio a don Erminio, era stato parroco di Canzo

Aveva ricoperto anche l'incarico di decano di Asso

Il cordoglio dei cittadini

Si è spento ieri, 11 ottobre, don Erminio Burbello, 79 anni, parroco di Canzo dal 2001 al 2010. La notizia ha presto fatto il giro del paese, provocando grande cordoglio tra i cittadini. Nel corso della sua permanenza era stato anche nominato decano del decanato di Asso, ruolo che aveva ricoperto dal 2002 al 2010. Aveva pure guidato, in qualità di presidente, il consultorio La Casa di Erba.

Era molto legato a Canzo: amava le montagne e non mancava di tornarci. Proprio i suoi ex parrocchiani avevano voluto omaggiarlo, nel 2018, con una fiaccolata per i suoi cinquant'anni di sacerdozio.

L'ultimo viaggio verrà celebrato a Civate

L'addio a don Erminio verrà celebrato domani, venerdì 13 ottobre, alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Civate. Dal 2019, infatti, il sacerdote risiedeva con incarichi pastorali nella parrocchia dei Santi Vito e Modesto di Civate. Originario di Lainate, classe 1944, era stato ordinato sacerdote nel Duomo di Milano nel 1968. Era stato vicario parrocchiale a San Gerardo di Monza, parroco a San Giovanni di Lecco e coordinatore pastorale a Lecco. Era poi arrivato a Canzo nel 2001 ed era rimasto fino al 2010. Fino al 2019 era stato responsabile della comunità pastorale Cuore immacolato di Maria di Inveruno.