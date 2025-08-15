Addio a don Lino, storico prevosto della città

Lutto

Il funerale lunedì, con il corteo solenne dalla Basilica di San Paolo al Santuario della Madonna dei miracoli

Lo scorso anno aveva festeggiato il settantesimo di ordinazione sacerdotale

Chiamato al cielo la mattina dell'Assunta

E' morto don Lino Cerutti, prevosto emerito della città di Cantù. Aveva 94 anni ed era arrivato in città nel novembre del 1984 da Castano Primo. Originario di Inarzo, vicino Casale Litta sul lago di Varese, era cresciuto a Viggiuno sul lago Maggiore. Si era messo da subito a disposizione degli ultimi, con una generosità che aveva conquistato tutti i canturini.

La notizia della sua morte è stata data proprio dalla comunità pastorale San Vincenzo: "All'alba della festa di Maria assunta in cielo il nostro amato don Lino ha compiuto la sua vita terrena".

Camera ardente nella Basilica di San Paolo

I canturini potranno salutare don Lino nella Basilica di San Paolo dove dalle 16 di oggi sarà aperta la camera ardente, fino alle 19. Per domani, sabato 16 agosto, e domenica, 17, gli orari di visita saranno dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Momenti di preghiera e lunedì funerale solenne

La comunità pastorale ha previsto momenti di preghiera per onorare don Lino. Domani, sabato 16 agosto, alle 21, si terrà una veglia di preghiera; domenica, dalle 17 alle 18.30, preghiera dei Vesperi di suffragio.

Lunedì 18 agosto alle 9.30 ci sarà il corteo solenne dalla Basilica di San Paolo fino al Santuario della Madonna dei miracoli. Alle 10 saranno celebrate le esequie in Santuario, al cui termine farà seguito la tumulazione presso la cappella dei sacerdoti nel cimitero di Cantù.