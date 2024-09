Addio a don Remo Ciapparella, domani i funerali

Addio a don Remo Ciapparella, vicario residente a Oltrona di San Mamette. I funerali si terranno domani nella parrocchiale di Appiano Gentile.

L'ultimo saluto al religioso

Il religioso è venuto a mancare mercoledì 18 settembre: aveva 78 anni. Prima del suo arrivo a Oltrona, don Remo ha prestato servizio a a Jerago con Orago e Bernate. "Ero il coordinatore della comunità pastorale - aveva raccontato nel giorno dle suo insediamento in paese - Prima ancora sono rimasto per 16 anni a Mombello, 14 a Olgiate Olona e, dal 1970 al 1977, a Sesto San Giovanni. Adesso che ho superato i 70 anni, però, è arrivato il momento di tirare i remi in barca".

I funerali

Le esequie avranno luogo domani, venerdì 20 settembre, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Appiano Gentile. Sarano precedute, alle 14.30, dal rosario. La camera ardente è stata allestita nella casa parrocchiale oltronese dalle 15 alle 20 di oggi. Possibilità di pregare per lui anche dalle 9 alle 12, di domani. Questa sera, alle 20.30, rosario in chiesa a Oltrona di San Mamette. Domani, alle 8.15, messa di suffragio.