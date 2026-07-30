Addio a Francesco: non ce l’ha fatta il ragazzo rimasto gravemente ferito nell’incidente con la moto

Lo schianto tra Erba e Ponte Lambro, poi in elisoccorso all'ospedale di Varese dove purtroppo è morto.

Il terribile schianto è avvenuto a Erba martedì nel tardo pomeriggio: il giovane si trovava in sella alla sua moto quando è andato a sbattere contro la barriera a protezione dei pedoni

Elitrasportato all’ospedale di Circolo di Varese

Francesco Macera, 17 anni, non ce l’ha fatta. Il giovane, residente a Canzo, è rimasto vittima di un incidente mentre era in sella alla sua moto nel tardo pomeriggio di martedì. I soccorsi, intervenuti immediatamente su posto, hanno verificato subito le gravi condizioni in cui versava. Il ragazzo è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese, dove è stato sottoposto a una lunga operazione che purtroppo, però, non ha avuto l’esito sperato.

Dinamiche al vaglio delle forze dell’ordine

Le dinamiche dello schianto sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che potranno avvalersi dell’ausilio delle telecamere. Francesco stava percorrendo la via Fatebenefratelli in direzione Ponte Lambro, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro la barriera parapedoni sul lato opposto della carreggiata.

Sabato un ritrovo in memoria di Francesco

Gli amici del giovane, sotto shock e profondamente addolorati per quanto accaduto, si sono subito mossi per cercare di ricordare Francesco Macera. Per sabato, 1° agosto, è previsto un ritrovo in sua memoria in via Del lavoro a Erba. Luogo e orario precisi saranno poi comunicati attraverso i canali social.