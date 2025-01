Addio a "Franchino", stradino e volontario sempre disponibile

Anche dopo la meritata pensione, finché ne ha avuto la possibilità non aveva mai smesso di girare per il territorio e di dare la propria disponibilità. Franco Corti, «Franchino», è morto nella notte tra lunedì e martedì scorsi a causa di una malattia scoperta in estate. Aveva 62 anni.

Era apprezzato da tutti per il suo impegno

«Franchino» era apprezzato e benvoluto da tanti per il prezioso impegno prestato per quattordici anni come operatore ecologico comunale. Dopo avere lavorato alla Tessitura Molteni, aveva iniziato nel 2008 come «stradino» ad Alzate, dapprima con contratti a chiamata, poi a tempo indeterminato. Ha terminato alla fine del 2021, dopo 14 anni di servizio per il paese. E anche dopo il pensionamento non si era mai fermato: finché ne ha avuto la possibilità e la salute glielo ha permesso, ha continuato a fare il suo lavoro, anche iscrivendosi all’albo dei volontari civici e collaborando nella grande macchina organizzativa della Fiera secolare.

Il ricordo degli alzatesi per «Franchino» non è solo del suo impegno per il territorio, ma anche del suo carattere gioviale, della sua simpatia e cordialità e dei suoi modi semplici ma garbati. Lo sottolinea il sindaco Paolo Frigerio, che lo ha ricordato con parole di stima e affetto.

«Il ricordo di Franchino per me e per tutti gli amministratori e alzatesi è di una persona per bene, gioiosa, simpatica, umana, che aveva a cuore il suo paese. Me lo ha sempre dimostrato, e soprattutto quando ha fatto l’operatore ecologico: ha sempre fatto suo dovere, anche in pensione si è sempre dichiarato disponibile a fare il volontario e ha sempre detto sì anche a richieste dei miei predecessori. Aveva in particolare a cuore la Fiera, dove si spendeva con cuore e volontà eccellente. Amava veramente tutta la gente e anche la risposta che le persone hanno dato ai funerali è la carta a tornasole di una bella persona. Purtroppo la malattia lo ha portato in cielo in breve tempo - aggiunge - Ma sono andato a trovarlo poco prima della morte e mi ha trasmesso una serenità che ricorderò per sempre. Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto: rimarrà nei nostri cuori per tutta la vita».