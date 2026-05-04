Addio a Gianni Paredi, custode di memoria e tradizione

E’ venuto a mancare all’età di 90 anni: era una figura storica e amata dall’intera comunità, non solo di Asso ma anche della Vallassina

Un punto di riferimento per generazioni di clienti

Per decenni, Gianni Paredi ha fotografato insieme al fratello Giordano tutti gli eventi più importanti della Vallassina. Erano loro l’anima dello storico negozio di famiglia, ora portato avanti dal nipote Luigi. Gianni, mancato a 90 anni, era un punto di riferimento per generazioni di clienti che in lui trovavano non solo professionalità, ma anche gentilezza, disponibilità e umanità.

L’attività era nata nel 1921 grazie al padre

Con dedizione instancabile Gianni Paredi ha saputo portare avanti un’attività iniziata dal proprio padre nel 1921 e che rappresenta oltre 100 anni di storia, contribuendo a mantenerne vivi i valori e l’identità.

L’uomo lascia un ricordo indelebile in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo: un uomo di altri tempi, esempio di serietà, impegno e amore per il proprio lavoro.

Il grazie della famiglia per l’affetto e la vicinanza dimostrati

La famiglia ringrazia quanti hanno voluto unirsi nel ricordo e nella preghiera, insieme agli amici che lo hanno accompagnato con il loro canto nel suo ultimo viaggio.