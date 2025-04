Addio a Marcella Tili, era stata sindaco della città

E' stata un punto di riferimento cittadino e provinciale per Forza Italia

Grande cordoglio a Erba per la scomparsa dell'ex primo cittadino

Se ne è andata nella notte Marcella Tili, classe 1948, sindaco di Erba per due mandati, dal 2007 al 2017. La notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro della città, lasciando senza parole i cittadini, ma anche i tanti politici con cui ha condiviso la sua carriera non solo a livello di Amministrazione comunale, ma anche come esponente di spicco di Forza Italia.

E' stata un simbolo della politica della Seconda Repubblica

Marcella Tili è stata il simbolo della politica locale della Seconda Repubblica. Negli anni del monocolore Lega, lei si era schierata al fianco del partito di Silvio Berlusconi, arrivando negli anni a essere un punto di riferimento di Forza Italia non solo per la città di Erba, ma anche a livello provinciale. Era stata infatti coordinatore cittadino, ma aveva fatto parte pure del coordinamento comasco.

Generosa e sempre disponibile, ha lottato fino alla fine

L'ex sindaco erbese è stata una persona sempre disponibile. La sua grande capacità di ascolto l'ha resa una persona molto vicina alla gente. Anche grazie al suo lavoro, alla guida della storica farmacia di piazza Vittorio Veneto. Donna generosa, di una generosità vissuta in silenzio, aveva un'innata capacità di resistenza e un'enorme forza d'animo. Seppur provata da problemi di salute da anni, ha sempre lottato con forza. Se ne è andata nella sua casa, circondata dall'affetto della sua famiglia.