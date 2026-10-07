Addio a Maria Realini, storica agente di Polizia locale

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Addio a Maria Realini, storica agente del Comando di Lurate Caccivio della Polizia locale.

Lutto nel Comando di Polizia locale

Realini è venuta a mancare nella notte tra ieri, martedì 6 ottobre, e oggi. Aveva 64 anni e, da tempo, lottava contro la malattia. Stimata e apprezzata professionista, è stata anche la fondatrice, insieme all’allora comandante Luciano Campagnoli, del Nucleo Volontari, i cosiddetti nonni vigili. Donna di spirito, razionale e attentissima nel suo lavoro, è stata una delle colonne portanti della Polizia locale e punto di riferimento per i cittadini.

Il ricordo della sindaca

La sindaca Serena Arrighi: “La scomparsa di Maria Realini, agente di Polizia locale in servizio presso il nostro Comune da 39 anni, rappresenta una perdita profondamente dolorosa per tutti noi. Il suo lungo percorso professionale si è intrecciato con la vita del Comune e con quella di tanti colleghi e cittadini, lasciando un ricordo che custodiremo con affetto e riconoscenza”.

Venerdì i funerali, chiusi gli uffici comunali

“Le esequie si terranno il giorno 9 ottobre, alle ore 10, presso La Chiesa di SS. Annunciata in Caccivio – scrive la prima cittadina in una comunicazione – Per consentire al personale di partecipare all’ultimo saluto alla nostra collega, dispongo la chiusura degli uffici comunali e del Comando di Polizia locale dalle ore 9.30 alle ore 11.00 del giorno delle esequie. I Responsabili di Area sono invitati a predisporre le necessarie misure organizzative, assicurando i servizi essenziali e non differibili e dando tempestiva comunicazione della chiusura al pubblico, mediante avvisi agli ingressi e sui canali istituzionali. In segno di cordoglio, dispongo inoltre che: sia predisposto e affisso, per la durata di 48 ore, nell’atrio della residenza comunale, un avviso di lutto a nome dell’Amministrazione comunale, con l’indicazione del nome e cognome di Maria Realini e del ruolo di agente di Polizia Locale; sia organizzata la presenza del gonfalone comunale listato a lutto alla cerimonia funebre, alla quale parteciperò in qualità di Sindaco, in rappresentanza dell’Amministrazione e della comunità. Alla famiglia di Maria va il nostro abbraccio più sincero. Con la nostra presenza desideriamo esprimere la vicinanza di tutti noi e la gratitudine per i suoi 39 anni di servizio”.