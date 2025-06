Addio a Mario Testori, presidente onorario dell'Avis

Era stato segretario del gruppo cittadino dei donatori del sangue

Aveva 91 anni

Addio a Mario Testori, storica colonna portante dell'Avis Erba. Classe 1934, aveva 91 anni. Nato e cresciuto nella casa di famiglia a Erba Alta, proprio accanto alla Trattoria Italia, Testori era sposato con Mariuccia Pontiggia, da cui aveva avuto i figli Andrea e Valeria. Aveva lavorato prima alla Lisapharma e poi alla Durium. Una volta in pensione si era impegnato nel ruolo di nonno, seguendo insieme alla moglie i nipoti Mattia, Sara, Giulia, Martina e Chiara.

Segretario e vicepresidente dell'Avis Erba

Nell'Avis Erba Testori era stato segretario per tantissimi anni, ricoprendo nel tempo anche il ruolo di vicepresidente. E' stato una presenza costante nell'associazione, sempre disponibile e attivo. Era spesso in sede, anche fino a pochi anni fa, nonostante le fatiche dell'età. Ha incarnato la storia dell'Avis e per la sua dedizione era stato nominato presidente onorario.

"Un buon padre, sempre amorevole"

E' commosso il figlio Andrea nel descrivere papà Mario: