Il dottore, classe '53, era stato al nosocomio comasco tra la fine deli anni '90 e il 2011, dopodichè si era trasferito al polo sanitario canturino

É morto nella giornata di oggi, martedì 28 luglio, Massimo Espureo, già primario del Pronto Soccorso all’ospedale Sant’Anna tra la fine degli anni Novanta e il 2011. I colleghi che lo hanno conosciuto e hanno lavorato con lui ne tratteggiano tutti lo stesso profilo, quello di un uomo intelligente, di un medico preparato, con spiccate doti umane.

Addio a Massimo Espureo, storico primario del Pronto Soccorso del Sant’Anna e dell’ospedale di Cantù

“Ho iniziato a lavorare con lui – ricorda per tutti Roberto Pusinelli, primario del Pronto Soccorso all’ospedale Sant’Anna e direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza di Asst Lariana – Era un medico molto preparato e una persona di grande intelligenza. Affrontava i problemi e le difficoltà con determinazione e sapeva anche essere spiritoso e alla mano”.

Il percorso professionale

Classe 1953, aveva iniziato a lavorare all’ospedale Sant’Anna nel 1982; per tredici anni è stato primario del Pronto Soccorso a Como, direttore del Dipartimento funzionale di Emergenza e Urgenza e poi l’ultimo anno prima della pensione, nel 2011, primario del Pronto Soccorso all’ospedale di Cantù. Tutta la comunità di Asst Lariana si stringe con affetto alla moglie, Piera, e al figlio, Fabio, nel ricordo di un “prezioso” collega.

Camera ardente e funerali

La camera ardente è allestita nella Casa Funeraria di via Lenticchia 18 a Como (Onoranze Funebri De Agostini, apertura dalle ore 8.30 alle 18.30). La cerimonia funebre si terrà in forma strettamente privata.