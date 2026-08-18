Addio a Meroni, presidente dell’asilo per 35 anni

La scuola dell’infanzia di Buccinigo piange Antonio Meroni: ne era stato presidente per 35 anni, fino al 2023. E’ scomparso a 85 anni.

Era stato nominato Cavaliere della Repubblica

Meroni è stato una vera e propria istituzione per la scuola dell’infanzia di Buccinigo, frazione di Erba: aveva infatti assunto l’incarico di presidente nel 1988 e lo aveva mantenuto con impegno e dedizione per ben trentacinque anni, fino al 2023. A riconoscere il suo impegno è arrivata, nel 2025, anche un’importantissima onorificenza: la nomina da parte del Presidente della Repubblica di Cavaliere al merito della Repubblica. Con Meroni la scuola aveva festeggiato il suo centenario: era infatti stata fondata nel 1909 e ora ha raggiunto i 117 anni.

A ricordare con stima e affetto lo storico presidente è la scuola, che ha divulgato un messaggio di ringraziamento per Meroni:

“Oggi la nostra scuola dell’infanzia si ferma per ricordare con affetto e riconoscenza il nostro storico Presidente Antonio Meroni, che per trentacinque anni, fino al 2023, dedicò tempo, energie e cuore alla nostra scuola. Il suo impegno ha lasciato un segno profondo, che continuerà a vivere nel lavoro della nostra scuola e nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Grazie per tutto ciò che ha fatto e per ciò che ci ha lasciato. Nel giorno della sua scomparsa, tutta la nostra comunità scolastica si stringe con affetto alla sua famiglia. Il suo ricordo resterà per sempre parte della nostra storia”.