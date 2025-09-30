Addio a Onorato, negoziante con il sorriso

E’ morto Onorato Fusi, aveva 65 anni. Il suo negozio “Delikatessen” nel pieno centro di Erba era un punto di riferimento per molti. Domani, mercoledì 1 ottobre, le esequie

Un vero e proprio negozio di vicinato

La città di Erba perde un punto di riferimento: è morto nella notte Onorato Fusi, classe 1960, erbese doc. Il suo negozio “Delikatessen”, con la vetrina affacciata lungo il corso XXV Aprile era un vero e proprio punto di riferimento. Dietro il bancone, sempre sorridente, insieme alla moglie Laura erano negozianti “di vicinato”. Da tempo stava lottando contro la malattia, ma la sua morte è stata per tutti un brutto colpo quando questa mattina si è diffusa la notizia.

“Mancherà. Era un punto di riferimento”

A tracciare in ricordo dell’amico e collega è Michele Riva, per anni alla guida del gruppo commercianti cittadino e attualmente referente consiliare:

“Non ci sono parole per una notizia così triste. Perdere Onorato significa perdere una persona cara, che ha combattuto in modo esemplare contro la sua malattia, stando dietro il bancone finché gli è stato possibile. Il suo era un “negozio di vicinato”, ne era l’emblema. Era un punto di riferimento e ogni mattina fuori da “Delikatessen” c’era sempre un capannello di persone, clienti e suoi amici: perché quello era un luogo di ritrovo, creato grazie al rapporto confidenziale che aveva. Mancherà molto, soprattutto il suo sorriso“.

“Era prima di tutto un amico”

Anche un’altra storica commerciante, Luisella Ciceri, non manca di avere parole di stima per Onorato Fusi:

“Era prima di tutto un amico. Lo conosco da quando avevo 17 anni e poi ci siamo ritrovati colleghi, a due passi l’uno dall’altra lungo il corso XXV Aprile. Mancherà molto: ogni giorno passava davanti alla mia edicola cinque o sei volte. Sempre con il suo sorriso. Se ne va una bella persona“.

Stasera rosario e domani i funerali in Prepositurale

Questa sera, 30 settembre, alle 18 presso l’abitazione ci sarà la recita del rosario. Il funerale verrà celebrato domani, mercoledì 1 ottobre, alle 15.30 nella chiesa Prepositurale, preceduto dal rosario alle 15.

Onorato Fusi lascia la moglie Laura e i due figli, Andrea e Silvia.