Addio a Padre Eligio Gelmini: aveva fondato la comunità Mondo X, che ha sede tra Alzate e Orsenigo, per il recupero di tossicodipendenti. Il religioso aveva 94 anni.

Una vita dalla parte degli ultimi

Padre Eligio si è spento a Milano nella mattina di sabato 29 novembre. All’anagrafe Angiolino Gelmini, era nato nel 1931 a Bisentrate, nel Comune di Pozzuolo Martesana. Era fratello minore di un altro religioso, Pierino Gelmini, a sua volta fondatore delle Comunità incontro.

Padre spirituale del Milan negli anni Sessanta e Settanta e grande amico di Gianni Rivera, nel 1964 fondò il primo “Telefono amico” e, nel 1967, la prima comunità per il recupero dei tossicodipendenti, “Mondo X”, divenuta poi una rete di comunità. Padre Eligio fondò inoltre comunità a Cozzo, a Milano, nell’Isola di Formica, a Cetona, sul monte Tabor, persino in Israele, aiutando decine di migliaia di sfortunati.