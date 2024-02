Addio a padre Pessina, sacerdote esorcista della Diocesi

Il sacerdote, già in condizioni di salute precarie, è stato vinto da un arresto cardiaco

Domani i funerali a Firenze, ma sarà tumulato a Eupilio

E’ morto padre Gianfranco Pessina. Il barnabita, provato da settimane di sofferenza, dopo un periodo di miglioramento, è stato vinto da un arresto cardiaco martedì, 20 febbraio. Dopo 16 anni trascorsi alla casa di Galliano, anche con l'incarico di economo, da qualche anno si trovava a Firenze. E proprio qui domani, venerdì 23 febbraio, si terrà la cerimonia funebre. Al termine della celebrazione verrà poi trasportato fino a Eupilio, dove sarà tumulato nella mattinata di sabato nel cimitero dei barnabiti.

Un sacerdote molto conosciuto dai fedeli della zona

Padre Pessina era molto conosciuto nell’Erbese, e non solo, perché era stato uno degli esorcisti indicato dalla Diocesi di Milano e aveva iniziato a praticare questo incarico dal 2010. Per questo, per permettere a coloro che non potranno essere presenti al funerale a Firenze, i familiari fisseranno a breve una messa di suffragio nella chiesa di Santa Gemma a Monza, dove risiedono.